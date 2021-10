Consumentenbond: hypotheekadviseurs verkopen onnodige diensten

Hypotheekadviseurs verkopen vaak onnodige diensten bij het afsluiten van een hypotheek, zoals serviceabonnementen die consumenten helemaal niet nodig hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om het beheren van hypotheken, vragen over het hypotheekadvies of het verwerken van klantgegevens. Dat zegt de Consumentenbond die dit soort abonnementen en diensten onderzocht.

De bond, die er meldingen over kreeg van consumenten, signaleerde diensten als "24/7 bewaking van de hypotheek, toegang tot een veilige onlineomgeving en het aanmaken van een klantprofiel". Dat is volgens de bond "ronduit gebakken lucht". De kosten voor de geboden serviceabonnementen varieerden van 7 tot 50 euro per maand.

De extra diensten die hypotheekadviseurs aanbieden, vallen vaak al onder de wettelijke zorgplicht of zijn volgens de bond "nonsensdiensten". Consumenten gooien met dit soort "nutteloze" diensten geld weg en maandelijks betalen voor service bij een hypotheek is onnodig, zegt de bond. Consumenten kunnen beter betalen voor advies op het moment dat het nodig is.

De Consumentenbond voerde het onderzoek uit met onafhankelijk hypotheekadviseur Ikbenfrits en bekeek grote hypotheekketens waaronder De Hypotheekshop en De Hypotheker, grote intermediairs en kleinere advieskantoren zoals Van Bruggen Adviesgroep.