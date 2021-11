Koop je kerstballen en champagne op tijd

Wie zeker wil zijn van ballen in de boom en cadeaus daaronder, moet nu al inkopen doen. Voor zover dat kan, want veel spullen zijn schaars en liggen later in de winkels dan eerdere jaren. Brancheverenigingen waarschuwen in het FD: doe de inkopen op tijd, anders eindigt 2021 met een kater.

In veel tuincentra is er minder kerst dan anders om deze tijd van het jaar. Oorzaak: trage leveringen uit Azië. Transportcapaciteit is schaars en dus peperduur. Zo kost het €12.000 om een grote container van Shanghai naar Rotterdam te verschepen, 540% meer dan een jaar geleden.

'Vooral met kerst komen er behoorlijk wat producten uit het Verre Oosten. Vanwege corona draaiden fabrieken daar soms maar op halve kracht', zegt Frank van der Heide van Tuinbranche Nederland tegen het FD.

Ga op tijd naar de winkel, is het devies voor consumenten. Dat geldt ook voor het kerstdiner. 'Koop bijvoorbeeld wat langer houdbare producten eerder in', tipt een woordvoerder van supermarktbranchevereniging CBL.