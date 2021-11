Inflatie vliegt omhoog: hoogste prijsstijging sinds 2002

Het leven is in Nederland 3,4 procent duurder geworden vergeleken met oktober vorig jaar. Dat meldt het CBS. Voor de hele eurozone is er zelfs een inflatie van 4,1 procent.

Het is voor Nederland de grootste geldontwaarding sinds 2002. Zowel het CBS als de ECB menen echter dat het gaat om een tijdelijke prijsstijging als gevolg van de hoge energieprijzen. In september bedroeg de inflatie nog maar 2,7 procent.

Doordat er meer vraag is naar energie vanwege het economisch herstel wereldwijd en omdat Nederland relatief weinig reserves had na een strenge winter steeg de prijs van elektriciteit met 40 procent, gas werd bijna 31 procent duurder, vergeleken met oktober 2020.

Ook in Europa loopt de inflatie harder op dan verwacht, zei president van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, deze week. Volgens de Europese geharmoniseerde methode komt de inflatie in de eurozone uit op 4,1 procent, het hoogste niveau sinds 2008, en die van Nederland op 3,7 procent.

Toch heeft Lagarde al aangekondigd de rentes in 2022 niet te gaan verhogen, omdat het prijspeil weer zal dalen als de leveringsproblemen zijn opgelost en de energieprijzen weer omlaag gaan. “Ondanks de huidige inflatiestijging blijven de inflatievooruitzichten op middellange termijn gematigd”, aldus Lagarde 'geruststellend'.