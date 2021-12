Plannen voor meer grote datacenters: kan oplopen tot 10 procent van totale energieverbruik

Er zijn plannen voor nog 20 tot 25 datacenters of de uitbreiding ervan. In totaal zouden ze tot 10 procent van het Nederlandse energieverbruik voor hun rekening nemen. Dat meldt staatssecretaris Yesilgöz vandaag aan de Tweede Kamer.

Ze weet niet precies hoe het zit, maar schat dat het gaat om 20 tot 25 projecten "van uiteenlopende grootte, die in verschillende fases van voorbereiding zitten; van zeer globale tot concretere plannen."

Of alles doorgaat is onduidelijk, maar het kabinet houdt er rekening mee dat het energieverbruik van de centers zal stijgen van ruim 2 procent van het totaal (2,7 terawattuur) naar 5 tot 15 terawattuur in 2030 dus maximaal 10 procent van het totale energieverbruik in Nederland.

De kwestie van de datacenters is actueel, omdat de gemeente Zeewolde gisteravond instemde met de omstreden wijziging van een bestemmingsplan, zodat Facebook er een groot datacenter kan bouwen.

In het nieuwe regeerakkoord staat dat "de landelijke regie en de toelatingscriteria bij de vergunningverlening" voor datacenters wordt aangescherpt, maar er staan er dus in ieder geval al 20 tot 25 op de planning.