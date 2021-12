Huizenmarkt: prijsstijging naar record sinds 2000

In november waren bestaande huizen 20,1% duurder dan een jaar geleden. Dat is de hoogste prijsstijging sinds bijna 21 jaar. In oktober leek een afkoeling juist aanstaande, toen het tempo van de prijstoename eindelijk licht daalde.

De prijsstijging van november is een evenaring van het record dat dateert uit februari 2000, kort voordat de internetbubbel klapte. Destijds was de gemiddelde transactieprijs bijna 160.000 euro. Afgelopen november werd gemiddeld meer dan 400.000 euro neergelegd voor een huis.