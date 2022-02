Booking.com merkt herstel uit crisis, boekingen lopen hard op

Booking Holding, moederbedrijf van hotelboekingssite Booking.com, merkt dat het herstel uit de crisis doorzet. De onderneming zag het aantal boekingen in het slotkwartaal van vorig jaar verdubbelen, ondanks de beperkingen vanwege de omikrongolf van het coronavirus. Ook in de eerste weken van dit jaar zet het herstel door, aldus topman Glenn Fogel in een toelichting op de handelsupdate van het bedrijf. Booking is voor zijn inkomsten onder meer afhankelijk van commissies op hotel- en kamerreserveringen via zijn sites. De totale omzet van het bedrijf steeg met 141 procent tot 4 miljard dollar, omgerekend ruim 3,5 miljard euro. Er werd een nettowinst behaald van 618 miljoen dollar. Tijdens de crisis leed het bedrijf nog verliezen vanwege de reisbeperkingen. Fogel benadrukte dat de resultaten beter waren dan waar het bedrijf rekening mee hield. Evengoed verwacht hij dat corona een negatieve invloed zal blijven hebben op de reistrends dit jaar.