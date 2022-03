Rabobank: We stevenen af op een recessie

De oorlog in Oekraïne doet de economie opnieuw in een recessie belanden, voorspelt de Rabobank.

De bank had in februari drie scenario's opgesteld, in geval van escalatie van het Oekraïneconflict. Volgens Rabo-econoom Elwin de Groot zitten we nu tussen het middelste en slechtste scenario in. "Scenario B komt al helemaal tot uitdrukking. Maar erger nog, eigenlijk zien we dat de grondstofprijzen nog hoger staan dan we in B al aannamen. Een recessie in Europa komt dan snel dichterbij," zegt hij tegen RTL Nieuws.

Oorzaak is wat De Groot 'een aanbodschok' noemt: olie, gas, graan, het zijn belangrijke grondstoffen waarvoor het aanbod sterk is afgenomen, wat de prijzen doet stijgen. Zeker in combinatie met de prijsstijgingen die er toch al waren na de coronacrisis, kan het dan hard gaan.

De econoom vergelijkt de huidige situatie met de Yom Kippoer-oolog (1973) en de oliecrisis na de Iraanse revolutie in 1979. "Dat zijn de twee grootste schokken die in de buurt van de huidige crisis komen. De grondstofprijzen stegen toen met 90 procent, aangevoerd door de olieprijs. Beide crises werden gevolgd door diepe recessie. Ik vrees dat het nu net zo erg wordt of erger."