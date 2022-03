Het Kremlin staat op het punt failliet te gaan

De klok tikt door: de Russische staat zal binnenkort als insolvent worden beschouwd - omdat het Kremlin zijn leningen niet meer terug kan betalen. "De overgrote meerderheid van de beleggers gaat ervan uit dat ze in gebreke zullen blijven", zegt Christoph Trebesch, econoom van het Kiel Institute for the World Economy en internationale expert als het gaat om nationale faillissementen. Na de aanval op Oekraïne trokken veel beleggers zich abrupt terug uit Russische staatsobligaties en kelderden de koersen. "Zo'n drastische prijsdalingen zie je niet vaak", zegt Trebesch tegen de Suddeutsche Zeitung.

In de afgelopen dagen hebben alle drie de grote ratingbureaus de kredietwaardigheid van Rusland verlaagd tot junk-niveau. Volgens het laatste oordeel van kredietbeoordelaar Fitch is een Russisch faillissement nu "dreigend". De financiële markten zijn er dan ook heel zeker van: dit gaat barsten.

Staten gaan meestal failliet als het geld op is. Maar dat is niet het probleem van Rusland. Het Kremlin regeert over een land dat rijk is aan olie, gas en kolen. Maar de sancties die gericht zijn op het raken van het financiële systeem van Rusland, kunnen het onmogelijk maken om de leningen af ​​te lossen. Zelfs als Moskou dat zou willen. " Rusland kan beweren dat het gedwongen was te stoppen met het aflossen van zijn schulden", zegt Trebesch.