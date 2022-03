In Amsterdam is de zonnebloemolie op. En dat blijft zo

De zonnebloemoliedroogte heeft Amsterdam al bereikt, constateert Het Parool in de winkels. Schappen zijn leeg. ‘Het is op en het komt ook niet meer terug.’

In de Jumbo-supermarkten hangt een kaartje bij de schappen van zonnebloemolie. Het is tijdelijk moeilijk leverbaar, en om zoveel mogelijk klanten te kunnen bedienen, wordt er maar één fles per persoon verkocht. De twee schappen in de Jumbo in winkelcentrum Brazilië zijn alsnog helemaal leeg. Wel is er nog ruim voldoende biologische zonnebloemolie. Blijkbaar kopen mensen nog liever geen zonnebloemolie dan biologische.

De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) waarschuwde deze week voor een tekort aan zonnebloemolie door de oorlog in Oekraïne. Volgens het FNLI zijn de voorraden zonnebloemolie in ons land nog goed voor zo’n vier tot zes weken en daarna is het op.