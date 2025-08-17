Hoe vaak moet je het vaatdoekje vervangen? 'Een broeinest van bacteriën'

We gebruiken het allemaal: het alledaagse vaatdoekje. Handig om kruimels weg te vegen, het aanrecht schoon te maken of snel een gemorst glas drinken op te dweilen. Maar als je niet uitkijkt, dan verandert dat ogenschijnlijk onschuldige gele lapje in een broeinest van bacteriën, zeker bij deze zomerse temperaturen.

Onderzoek laat keer op keer zien dat het vaatdoekje de vuilste plek in de keuken is; vaak viezer dan de wc-bril. Dat komt doordat het doekje constant vochtig is en in aanraking komt met etensresten, waardoor bacteriën als E. coli en Salmonella zich razendsnel kunnen vermenigvuldigen.

Hoe vaak moet je wisselen?

Volgens hygiëne-experts is dagelijks vervangen het veiligst. Gebruik je het doekje intensief, bijvoorbeeld na het bereiden van vlees of vis, dan is zelfs twee keer per dag geen overbodige luxe. Was het gebruikte doekje op minimaal 60 graden in de wasmachine om bacteriën echt te doden. Even uitspoelen onder de kraan heeft vrijwel geen effect.

Hygiënische alternatieven

Voor kleine ongelukjes of snelle schoonmaakklusjes kun je keukenpapier gebruiken: eenmalig en weg ermee. Microvezeldoekjes zijn ook een optie, omdat ze minder vocht vasthouden en daardoor minder aantrekkelijk zijn voor bacteriën. Maar ook die moeten na gebruik in de was.

De vuistregel

Zie het vaatdoekje als een tandenborstel: je gebruikt het meerdere keren per dag, maar laat het niet eindeloos liggen. Een fris doekje per dag is een kleine moeite en kan je een hoop maag- en darmklachten besparen.

Veelgemaakte fouten met het vaatdoekje

Te lang laten liggen

Veel mensen gebruiken hetzelfde doekje dagenlang. Daardoor krijgen bacteriën alle tijd om zich te vermenigvuldigen.

Alle oppervlakken met hetzelfde doekje schoonmaken

Van het aanrecht naar de eettafel en dan door naar het fornuis; zo verspreid je juist bacteriën in plaats van ze weg te halen.

Niet goed laten drogen

Een nat vaatdoekje op een prop laten liggen is een walhalla voor bacteriën. Hang het altijd uit om goed te laten drogen.

Even uitspoelen onder de kraan

Dat voelt misschien schoon, maar doodt geen bacteriën. Alleen een wasbeurt op 60 graden werkt écht.

Gebruiken voor vlees- en visresten

Rauw vlees en vis zitten vol bacteriën. Gebruik liever keukenpapier dat je direct weggooit.