Experts weten het wel: de hoogste tijd voor Gronings gas

Voor nu redden we het nog wel zonder het gas van Gazprom, maar in de winter kan het bijzonder koud of toch op zijn minst duur worden. Ook dreigt een diepe recessie. Energie-experts vinden dat Groningse gasvelden weer open moeten.

“Bij een langdurige boycot van Russisch gas verwachten wij flink hogere gasprijzen en daardoor hogere inflatie, een lagere groei en een grotere kans op recessie”, zegt econoom Jan-Paul van de Kerke van ABN Amro in de Telegraaf. “Het is nog te vroeg om de precieze gevolgen te schetsen. Maar het is duidelijk dat de risico’s van inflatie opwaarts, en voor groei neerwaarts toegenomen zijn”, legt hij uit.

Het is volgens TNO-energie-expert René Peters genoeg reden om te kijken naar de 'laatste optie': extra Gronings gas opboren. “Als Rusland straks na Nederland, Finland, Bulgarije en Polen ook de gaskraan naar veel grotere landen zoals Duitsland en Finland zou afsluiten, krijg je met enorme prijsstijgingen te maken. Dus moet je nu al draaiboeken gereed maken, met inschatting van aardbevingen en ruime compensatie voor Groningers om zo’n financiële ramp voor te zijn.”

Politieke partijen zijn terughoudend om het boren naar Gronings gas op te voeren, maar de druk op staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw wordt steeds groter. Het Nederlandse gasnetwerk is nu voor 37 procent gevuld. Dat moet in oktober minstens 70 procent zijn. Er moet dus nog veel gas voor hoge prijzen worden ingekocht. Het is de vraag hoeveel miljardentegenvallers de begroting nog kan dragen.

Bovendien: zelfs in Loppersum is er begrip voor als er weer Gronings gas wordt opgepompt. En inmiddels zijn er heel veel Groningers die ruimschoots gecompenseerd zijn voor eventuele schade.