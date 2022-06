Bitcoin keldert en is nu minder dan 25.000 dollar waard

De waarde van de bitcoin is maandagochtend gekelderd. De belangrijkste digitale munt was rond 10.15 uur Nederlandse tijd zo'n 24.800 dollar waard (ongeveer 23.700 euro). Oorzaken voor de daling zijn het negatieve beurssentiment door de hoge inflatie en de stappen die centrale banken zetten om die af te remmen en de problemen bij cryptobank Celsius Network.

Cryptomunten worden gezien als risicovolle investeringen en wanneer de rente stijgt kiezen veel beleggers ervoor om wat minder risico te nemen. Daarnaast reageren investeerders mogelijk op de twijfels over Celsius Network. Bij die app kunnen cryptobezitters onder meer bitcoin lenen of uitlenen. Eerder op de dag heeft Celsius alle opnames en overdrachten op zijn platform bevroren. Dat is volgens het bedrijf nodig vanwege "extreme marktomstandigheden" en alleen zo kan Celsius op termijn aan zijn verplichtingen voldoen, zo valt te lezen op de website.

De bitcoin daalde 10 procent in de afgelopen 24 uur en ruim 20 procent in de laatste week. Het is voor het eerst sinds eind 2020 dat de munt minder dan 25.000 dollar waard is. Ether, de op een na grootste cryptomunt, daalde de afgelopen week bijna een derde in waarde.