Ga je deze zomer kamperen? In deze landen zijn de campings het duurst

Voor veel mensen is er niets fijner dan kamperen onder een heldere sterrenhemel en 's ochtends ontbijten met de blote voeten in het gras. Maar die ogenschijnlijk goedkope hobby kan nog flink in de papieren lopen. Vooral als je naar Zwitserland gaat.

De gemiddelde prijs van een overnachting met een camper of caravan op een camping in Zwitserland, is 64,15 euro. Zweden is het goedkoopst. Daar betaal je 37,41 euro om een stukje gras te huren. Ook Duitsland is relatief goedkoop met een gemiddelde overnachtingsprijs van iets meer dan 38 euro.

Let wel: de verschillen tussen campings zijn gigantisch. Je hebt natuurcampings zonder elektriciteit of wifi waar je vaak al voor minder dan 20 euro per nacht kunt staan en er zijn campings met grote zwembaden, tennisbanen en allerhande vermaak, waar je zomaar tegen de 100 euro per nacht betaalt in het hoogseizoen.

Houd je het bij de gemiddelde prijs per overnachting dan ziet de top 12 voor Europa er zo uit: