Verhoogde kilometervergoeding voor helft werknemers nutteloos

De maximale reiskostenvergoeding gaat omhoog naar 21 cent per kilometer in 2023. Maar de meerderheid van de werknemers heeft daar niets aan: zij krijgen geen reiskostenvergoeding of bij lange na niet het maximum.

"Van de 6 miljoen mensen die onder een cao vallen, is voor 2,6 miljoen een reiskostenvergoeding afgesproken’’, zegt Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter van FNV tegen het AD. "Dat is heftiger dan ik verwachtte.’’ En van de mensen die een reiskostenvergoeding ontvangen, krijgt slechts een derde het huidige maximum van 19 cent per kilometer.

Veel mensen krijgen veel minder. "En dan gaat het om grote cao’s zoals de ziekenhuizen, technische groothandels en de levensmiddelensector. Daar wordt niets betaald of maar tot 8 cent per kilometer. En in de kinderopvang is dat 11 cent’’, aldus Boufangacha. Het betekent dat veel mensen moeten bijleggen op hun reiskosten.

Werkgevers zeiden eerder nog dat ze graag hun werknemers hogere reiskostenvergoedingen willen bieden, nu brandstof zo duur geworden is. "Maar daar merken wij in de onderhandelingen niets van’’, aldus Boufangacha. "We hebben in 60 procent van de cao’s die we dit jaar hebben afgesloten afspraken gemaakt over de reiskostenvergoeding. Dat is maar iets meer dan vorig jaar.’’