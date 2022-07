Onderzoek: recordaantal mensen benaderd voor nieuwe baan

Bijna 40 procent van alle werkenden in Nederland is in het afgelopen kwartaal benaderd door werkgevers of headhunters voor een nieuwe baan. Dat is een nieuw record, meldt marktonderzoeker Intelligence Group.

In de afgelopen twaalf maanden is een op de vijf mensen daadwerkelijk van werkgever gewisseld. Dat zijn in totaal 1,8 miljoen mensen. Ook dat is nog nooit eerder zo vaak voorgekomen. In de sector reparatie en onderhoud is het aantal baanwisselingen het laagst. In design, grafisch en ontwerp is de doorloop het grootst.

Werkzoekenden verwachten volgens het bureau nu in drie tot vier maanden een nieuwe baan te hebben gevonden. Ook dit is een record. In 2013 was die termijn nog acht maanden, ruim twee keer zo lang.

Intelligence Group constateert ook dat door de enorme vraag op de arbeidsmarkt werknemers passiever zijn geworden en minder actief op zoek gaan naar een baan. "Het verlaagt de urgentie om te zoeken en om actief arbeidsmarktgedrag te vertonen", zegt de organisatie. Aan het onderzoek deden 4000 mensen mee.