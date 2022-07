Nederlandse jongeren moeten het langst werken van de hele EU

Gemiddeld duurt het werkzame leven van Europese jongeren 36 jaar. De Nederlandse jeugd moet 42,5 jaar aan de bak. Er is geen land waar langer gewerkt wordt.

Na Nederland volgen Zweden (42,3 jaar) en Denemarken (40,3 jaar). In Roemenië (31,3 jaar), Italië (31,6 jaar) en Griekenland (32,9 jaar) kunnen ze het snelst met pensioen. Dat blijkt uit cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat, dat keek naar de duur van het werkzame leven van jongeren die in 2021 15 jaar waren in 27 EU-landen plus Zwitserland, IJsland en Noorwegen.

Kijken we enkel naar werkende mannen, dan staat Nederland opnieuw op 1. Nederlandse mannen werken maar liefst 44,3 jaar. Zweden staat op 2 met 43,6 jaar. Wat de vrouwen betreft streeft Zweden ons voorbij: Zweedse vrouwen werken 41 jaar, Nederlandse vrouwen 40,5 jaar.

Nederlanders werken dus zeker tien jaar langer dan Italianen. De gemiddelde levensverwachting ligt in Italië ook nog eens bijna twee jaar hoger.