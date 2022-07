‘Deal tussen Elon Musk en Twitter op losse schroeven’

Het team van Elon Musk heeft onderhandelingen over de koop van Twitter stilgelegd, meldt The Washington Post. De deal is volgens de krant ernstig in gevaar.

De reden is dat het team van Musk de cijfers die Twitter gaf over spamaccounts oncontroleerbaar vindt. Volgens Twitter bestaat minder dan 5% van de gebruikers uit zogeheten spambots, oftewel niet bestaande gebruikers, maar dat gelooft Musk niet. Hij denkt dat het er veel meer zijn en dat Twitter dus deels lucht verkoopt.

Eerder zou Twitter ook al te weinig bedrijfsgegevens hebben aangeleverd. Met de deal is €43,3 miljard gemoeid, geld dat Musk ophaalt bij diverse investeerders. Die gesprekken hierover staan al weken op een laag pitje.

De twijfels van Musk's team over de spamcijfers geven aan dat ze denken dat ze niet genoeg informatie hebben om de vooruitzichten van Twitter als bedrijf te evalueren.

De verwachting is dat er binnenkort een besluit valt. Mocht Musk zijn bod terugtrekken, dan volgt er zeer waarschijnlijk een juridische strijd. Twitter blijft vastberaden om de koop door te laten gaan en zegt alle informatie te verschaffen die nodig is. Musk zelf heeft nog niet gereageerd.

Volgens deskundigen gaat het Musk veel geld kosten als hij zich nu nog bedenkt. Eén van de voorwaarden rond de deal is dat Musk alleen de transactie mag opblazen bij enorme bedrijfsveranderingen bij Twitter. De vraag is of dat bij de huidige twijfels over de cijfers het geval is.