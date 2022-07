A-merk lekkerder of gezonder dan B-merk? “Enige verschil is de marketing”

Sommigen zweren bij Coca-Cola of geloven dat de tomatensaus van Heinz echt gezonder is. Maar feitelijk zijn A-merken op geen enkel vlak per se beter dan B-merken. Je bent alleen in hun slimme marketing getrapt.

"Het A-merk is zeker weten niet altijd gezonder dan de variant van het B-merk”, vertelt voedingsdeskundige Camella Bot aan Metro. "Het enige verschil tussen de producten van de A- ten opzichte van de B-categorie is dat de A-variant een marketingstrategie heeft. Dit is dan ook de reden waarom die duurder in de schappen ligt.”

Je betaalt dus niet voor een beter, lekkerder of gezonder product. "Om reclame te maken en een mooie branding neer te zetten, zijn de kosten van A-merken hoger. B-merken hebben dit niet, want door geen reclame te hoeven maken en minder ‘moeite’ in de verpakking te stoppen, kunnen de kosten worden gedrukt.”

Dus vind je de supermarkt duur geworden, dan is er een hele simpele manier om geld te besparen en je hoeft er niet eens iets voor te laten. Stap over op een B-merk en het geld dat anders aan reclame wordt besteed, kun je nu fijn zelf uitgeven.