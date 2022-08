Energieleveranciers waarschuwen klanten voor te laag maandbedrag

Energiemaatschappijen waarschuwen klanten die een te laag maandbedrag betalen voor hun energierekening. Door de enorm gestegen gas- en elektriciteitsprijzen dreigen veel klanten fors bij te moeten betalen bij de eindafrekening voor dit jaar als ze het termijnbedrag niet aanpassen. Met brieven, telefoontjes en e-mails waarschuwen Vattenfall en Essent voor zo’n financiële tegenvaller. Volgens Vattenfall heeft ongeveer 40 procent van alle klanten een te laag maandbedrag ingesteld. Bij het merendeel gaat het om relatief kleine bedragen die ze na de jaarafrekening moeten bijbetalen. Maar bij 10 procent gaat het om significante bedragen. "Dan heb je het over ongeveer 200.000 klanten die hun maandbedrag 100 tot 200 euro te laag hebben ingesteld", schetst een woordvoerder. "Dat is duidelijk een grotere groep dan een jaar geleden." Vattenfall zegt mensen met een te laag ingesteld maandbedrag hier ook op te attenderen als ze om iets anders contact opnemen met de energieleveranciers. Essent herkent het beeld dat een groep mensen het termijnbedrag te laag heeft ingesteld. De leverancier wijst ze daar via e-mail, per brief en via de app op. "Ook met inzicht in de jaarafrekening als ze dit bedrag niet aanpassen", laat een woordvoerster weten. Daarnaast geeft de energieleverancier besparingstips die klanten kunnen helpen de energierekening betaalbaar te houden. Eneco Eneco stelt het maandelijkse bedrag van klanten automatisch bij als duidelijk wordt dat ze anders "significant" moeten bijbetalen bij de jaarafrekening. Klanten hebben vervolgens de mogelijkheid om dit met maximaal 20 procent naar beneden bij te stellen. Willen ze maandelijks nog minder kwijt zijn, dan moeten ze contact opnemen met Eneco. Er kan dan eventueel een betalingsregeling worden afgesproken en de klant kan door worden verwezen naar hulp vanuit de gemeente, legt een woordvoerder uit. Eerder liet Eneco al weten dat het vaker voorkomt dat automatische incasso’s niet kunnen worden geïnd doordat er te weinig geld op de rekening staat. Nu neemt ook het aantal incassotrajecten toe. Vattenfall spreekt van een lichte stijging van de betalingsproblemen, maar verwacht dat dit najaar pas echt meer mensen in de problemen komen. Essent zegt dat het aantal betalingsproblemen nog niet toeneemt, maar dat de bedragen wel oplopen bij mensen die al een achterstand hadden.