Ben Woldring: ‘Gasrekening loopt op tot 6500 euro per jaar’

De energierekening stijgt voor een gemiddeld gezin van 2000 naar 5000 euro per jaar maakte Vattenfall afgelopen week bekend. Volgens Ben Woldring wordt het nog erger.

De oprichter van de Bencom Group (Gaslicht.com) stelt dat de nieuwe modelcontracten 6500 euro per jaar worden voor een gemiddeld gezin, meer dan 500 euro per maand dus. "Poetin draait aan de gaskraan en de vraag naar gas is nog steeds hoog omdat alle Europese landen gasvoorraden willen aanleggen voor komende winter”, aldus Woldring in de Telegraaf.

Volgens Woldring doet de regering veel te weinig om te compenseren voor de hoge energiekosten en is de btw-verlaging op energie van 21 naar 9 procent een wassen neus. In veel landen is dit al 6 procent. "Onze regering verdient er desondanks nog meer aan dan voorheen. Reken maar uit: 9% over 6500 euro versus 21% over 2300 euro.”

De Groninger vindt ook dat we gas uit eigen bodem moeten halen. "In Nederland kon dit jaar 8 miljard kuub gas worden gewonnen in onze eigen gasvelden, waar nog ruim 500 miljard kuub aardgas in zit. Maar vanaf 1 oktober wordt dat afgeschaald en gaan we naar maximaal 2,8 miljard kuub. Hoezo gaan we dat middenin de grootste energiecrisis doen?”