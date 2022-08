VN-baas roept landen op om olie- en gasbedrijven aan te pakken: “Excessieve winsten zijn immoreel”

António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, wil dat overheden de miljardenwinsten van oliebedrijven zoals Shell, ExxonMobil en BP extra gaan belasten. Dit geld moet worden ingezet in de energiecrisis om de meest kwetsbare mensen financieel te steunen.

De bedrijfswinsten van multinationals zijn gigantisch en nemen elk jaar toe, maar de rekening van de enorme inflatie, veroorzaakt door hogere energie- en grondstofprijzen, wordt betaald door de consument. Dit kan zo niet langer, vinden steeds meer wetenschappers en politici.

Zo heeft olieconcern Shell, al tientallen jaren verantwoordelijk voor vervuiling op kolossale schaal, het afgelopen kwartaal een winst van 18 miljard dollar mogen noteren. Bedrijven maken gebruik van de inflatie en varen er wel bij. De consument is de dupe.

In Groot-Brittannië bestaat er een 'windfall tax' oftewel een winstmeevallerbelasting. Dit is een speciale heffing op meevallers die bedrijven in de schoot zijn geworpen. Ook in Italië bestaat een winstbelasting voor energiebedrijven, maar de Nederlandse politiek vond het 'te complex' om de consument voor deze vorm van uitbuiting te beschermen.

VN-baas Guterres zegt de 'excessieve winsten' van de olie- en gasbedrijven immoreel te vinden. Deze bedrijven zijn een gevaar voor het klimaat en profiteren van de energiecrisis, over de rug van de armste mensen. Overheden moeten volgens hem de extra winsten besteden aan de kwetsbaren in de samenleving.

It is immoral for oil & gas companies to be making record profits from the current energy crisis on the backs of the poorest, at a massive cost to the climate.



I urge all governments to tax these excessive profits & use the funds to support the most vulnerable people.