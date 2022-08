Binnenkort geen sangria meer? IJsblokjes in Spanje zijn op

Toeristen in Spanje moeten binnenkort misschien zonder sangria in hotels, restaurants en bars. IJsblokjes zijn essentieel voor wat waarschijnlijk de meest populaire zomerdrank in Spanje is - en ijsblokjes worden steeds schaarser. De toegenomen vraag door de hittegolven en de stijging van de productie-, opslag- en transportprijzen leidden tot een steeds ernstiger wordend ijsblokjestekort. "Overal in het land is er een tekort aan ijsblokjes", schrijft "El Mundo".

Miguel Ángel Vázquez Gavira, wordt in Spanje "Rey del Cubito", "King of the Ice Cube" genoemd, omdat zijn bedrijf een aandeel van meer dan 20 procent op de binnenlandse markt heeft en ook actief in andere Europese landen. In een interview met "El Mundo" zegt hij: "Elke dag krijg ik telefoontjes van ondernemers die huilend om ijs smeken." Dat heeft hij nog nooit meegemaakt. "En het ergste moet nog komen. De komende weken worden dramatisch”, waarschuwt hij.

In de supermarkten in Madrid en Barcelona, ​​op Mallorca en Ibiza zijn de vriesvakken voor ijsblokjes nu bijna altijd leeg. Grote supermarktketens als Mercadona rantsoeneren het ijs al dagen. Veel bedrijven leveren alleen aan vaste klanten.

Volgens branche-informatie steeg de vraag in de zomer van vier naar acht miljoen kilo per dag. Er zouden elke dag slechts twee miljoen worden geproduceerd. In de winter was er door de hoge elektriciteitsprijzen vrijwel geen productie, in tegenstelling tot anders. De ijsprijzen zijn inmiddels in sommige gevallen verzesvoudigd.