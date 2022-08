‘Nederland onderschat de enorme klap die er aan komt van de energiecrisis’

De scherp gestegen gas- en elektriciteitsprijzen gaan Nederland een economische klap opleveren waarvan het land nog onvoldoende doordrongen is, vrezen energie-experts en budgetinstituut Nibud. Dat schrijft het FD na een rondgang onder insiders. De prijsexplosie gaat niet alleen de lage inkomens raken, maar bijna alle inkomens en ook de economie als geheel.

Terwijl de gasprijs nu ruim zeven keer hoger ligt dan een jaar geleden, een volksopstand dreigt in Groot-Brittannië en landen als Frankrijk en België noodmaatregelen hebben getroffen, lijkt het besef hier nog niet voldoende doorgedrongen dat juist Nederland zwaar getroffen zal worden.

'De gasprijs ligt in Nederland bijna twee keer zo hoog als het gemiddelde in Europa. Alleen in Zweden betalen consumenten meer', zegt Koen Kuijper van energievergelijk.nl, een organisatie die mensen helpt de laagste stroom- en gasprijzen te vinden. Kuijper: 'Er is veel te weinig bewustzijn over de hoge energieprijzen.'

De prijsstijgingen raken niet alleen de laagste inkomens. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) maakt zich ook zorgen over huishoudens die meer verdienen. 'Een op de drie huishoudens moet iets doen aan het uitgavenpatroon', zegt een woordvoerder. 'Die hebben het moeilijk. Dat zijn vooral mensen die net buiten de energietoeslag vallen, omdat ze daarvoor te veel verdienen en dus compensatie mislopen.'

Een gemiddeld gezin met een verbruik van drieduizend kilowattuur stroom en duizend kubieke meter gas gaat € 5100 op jaarbasis betalen. Dat is € 3900 meer dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van energievergelijk.nl.