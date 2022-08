Topeconoom vindt dat ECB veel harder moet ingrijpen: “Anders komt er loon-prijsspiraal”

De ECB moet de rente veel harder laten oplopen, vindt hoofdeconoom Edin Mujagić van vermogensbeheerder OHV en columnist van De Financiële Telegraaf. ECB-voorzitter Christine Lagarde grijpt niet hard genoeg in.

"De ECB loopt om te beginnen ver achter op de andere, belangrijke centrale banken", vertelt hij in De Telegraaf. "Die hebben de rente al op 1,5 tot 2% staan; met 0% ga je de oorlog tegen de inflatie niet winnen. De signalen die de ECB nu afgeeft, lijken erop te wijzen dat de rente daar heel misschien op 1% zou kunnen komen, maar ook dat is te weinig. De rente moet zeker naar zo’n 2,5% worden verhoogd.”

Anders gaat het mis, verwacht de topeconoom. "Uiteindelijk, als de ECB de huidige, tijdelijke inflatie gedoogt en geen signalen afgeeft dat het die wil bestrijden, kan die hoge inflatie dan permanent worden. Als mensen, maar bijvoorbeeld ook vakbonden, het vertrouwen verliezen dat de ECB de inflatie in toom houdt, dan zullen ze zichzelf willen beschermen tegen enorme prijsstijgingen, en hogere lonen gaan eisen. Waardoor je dus vanzelf in zo’n gevreesde loon-prijsspiraal belandt.”

De econoom wijst ook op de primaire taak van de ECB. "De ECB is in 1999 maar voor één ding opgericht: prijsstabiliteit. Niet om klimaatverandering tegen te gaan, niet om de schulden van de zuidelijke eurolanden betaalbaar te houden, maar om prijzen stabiel te houden. Laat ze kijken naar de Amerikaanse centrale bank, de Fed, waar voorzitter Powell heel duidelijk uitlegde waarom hij de rente flink laat oplopen. Hij zegt: ’Bij hoge inflatie functioneert er niets meer in de economie.’ Dat geluid hoor ik bij de ECB helemaal niet.”