Elon Musk twittert: ‘Ik koop Manchester United’

Elon Musk, 's werelds rijkste persoon, tweette dinsdag dat hij de Engelse voetbalclub Manchester United gaat kopen, zonder details te verstrekken.

Musk heeft veel plannen en niet al die plannen slagen, maar veel ook wel. Het was niet meteen duidelijk of hij echt van plan was om Manchester United over te nemen.

Maar vier maanden na de aankondiging dat hij Twitter zou kopen, probeert Musk van de overeenkomst met Twitter af te komen. Voor Twitter wilde hij 44 miljard dollar betalen.

Manchester United is een van de beroemdste clubs in het wereldvoetbal, maar verkeert in crisis op het veld. Ook in het nieuwe seizoen, onder leiding van Eric ten Hag, verliest de club steeds. Fans willen dat de huidige eigenaren van de club, de Amerikaanse Glazer-familie, opstapt.

De tweet van Musk had binnen drie uur bijna 320.000 'likes' verzameld.