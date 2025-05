Revolutionair nieuw algoritme bepaalt je biologische leeftijd op basis van een foto

Artsen vertrouwen vaak op hun intuïtie: ziet een patiënt er ouder of jonger uit dan hij werkelijk is? Die snelle inschatting – de zogeheten ‘eyeball test’ – kan bepalend zijn voor behandelingen. Nu is er AI dat dat beter kan. En dat heeft grote gevolgen voor de gezondheidszorg.

Maak kennis met FaceAge, een kunstmatige intelligentie die met één foto je biologische leeftijd inschat en die blijkt soms heel anders dan je geboortedatum. De technologie, die donderdag werd gepresenteerd in het gerenommeerde vakblad The Lancet Digital Health, is getraind op tienduizenden portretfoto’s. Uit tests blijkt dat het algoritme bij kankerpatiënten gemiddeld vijf jaar extra op de teller zet in vergelijking met gezonde mensen van dezelfde leeftijd.

Waarom dat belangrijk is? Omdat je werkelijke fysieke staat – niet je kalenderleeftijd – bepaalt of je een zware behandeling aankan. Denk aan agressieve chemotherapie, hartoperaties of zelfs reanimatiebesluiten. “We denken dat FaceAge een bruikbare biomarker kan worden in de oncologie”, zegt Raymond Mak, oncologisch arts bij het aan Harvard gelieerde Mass Brigham Health.

Neem twee patiënten: een fitte 75-jarige met een biologische leeftijd van 65, en een zwakke 60-jarige met het lijf van een 70-jarige. De eerste kan waarschijnlijk beter tegen zware bestraling dan de tweede. Tot nu toe moesten artsen dit op het oog inschatten en dat blijkt riskant onnauwkeurig.

In de studie werd FaceAge getest op ruim zesduizend kankerpatiënten in de VS en Nederland, vlak voor hun behandeling. Bij patiënten wiens biologische leeftijd hoger lag dan 85, verslechterden de overlevingskansen aanzienlijk, los van hun echte leeftijd of type tumor. Opvallend: de AI let niet op grijs haar of kale plekken, maar op subtiele spierspanning en gezichtsstructuur. En dat werkt: artsen voorspelden veel nauwkeuriger wie binnen zes maanden zou overlijden, als ze hulp kregen van FaceAge.

Zelfs de internetgrap over Paul Rudd werd bevestigd: de acteur, vaak geprezen om zijn ‘jeugdige’ uiterlijk, werd op 43 jaar geschat op een foto waarop hij 50 was.

Misbruik door verzekeraars of werkgevers

Maar er zijn ook zorgen. Wat als verzekeraars of werkgevers deze tool gaan inzetten? Wat als iemand door de AI ineens hoort dat hij biologisch ouder is dan gedacht? “Zulke informatie kan motiveren tot gezonder leven”, zegt onderzoeker Hugo Aerts, “maar ook tot stress leiden.” Daarom wordt de toepassing voorlopig beperkt tot onderzoek, al komt er een publieksportaal waar mensen vrijwillig hun foto kunnen uploaden.

De technologie lijkt geen sterke raciale vooroordelen te hebben, maar wordt verder verfijnd met meer data en testen. Ook wordt gekeken naar de invloed van make-up, plastische chirurgie of belichting.