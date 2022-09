Vluchten kan niet meer: DUO blokkeert paspoortverlenging als je niet betaalt

Duizenden oud-studenten dachten het systeem te slim af te zijn door te emigreren, maar kwamen van een koude kermis thuis. Wanneer je een betalingsachterstand van meer dan 5000 euro opbouwt bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dan kun je je paspoort niet meer verlengen.

Er wonen 100.000 Nederlandse oud-studenten in het buitenland. DUO is 25.000 van hen 'kwijt'. Tachtig procent van deze groep heeft een betalingsachterstand. Trouw meldt dat de DUO al bij 2700 oud-studenten de paspoortverlenging heeft laten blokkeren. Wanneer ze alsnog contact opnamen met DUO en een betalingsregeling troffen, kregen ze een tijdelijk paspoort voor één of twee jaar.

De ombudsman heeft forse kritiek op de harde maar effectieve maatregel. Wanneer iemand zich in het buitenland in de nesten heeft gewerkt en niet aan de betalingen kan voldoen, is zo'n blokkade 'niet zinvol en niet passend'.

Word je opgenomen in het 'register paspoortsignaleringen', dan heeft dat verstrekkende gevolgen. Oud-studenten zijn moedeloos en hebben hun buitenlandse baan verloren of worden gedwongen het land te verlaten vanwege het niet hebben van een geldig paspoort. DUO wijst op de eigen verantwoordelijkheid van de oud-studenten.