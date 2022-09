Hoeveel een hond echt kost

We moeten op de kleintjes gaan letten. En de hond kost veel.

Volgens een Engelse hondenorganisatie variëren de kosten van het bezitten van een hond sterk, afhankelijk van de grootte, maar ook een groot aantal andere factoren die verband houden met het ras (dieet, gezondheid, verzorging enzovoort). Kleine rassen kunnen gedurende hun leven tussen € 4.600 en€ 25.000 kosten, middelgrote rassen tussen de € 7.000 en €27.000 en grote rassen zullen je over het algemeen terugbrengen tussen € 5.700 en € 30.800.

Verrassend genoeg lijken grote honden dus niet veel duurder tijdens hun leven, maar dat komt omdat, op enkele uitzonderingen na, kleine hondenrassen meestal langer leven Daarom zijn levensduurkosten misschien niet de meest bruikbare maatstaf: voor de meesten van ons gaat betaalbaarheid over maandlasten.

Op basis van de hogere cijfers kost een Jack Russell die bijvoorbeeld 15 jaar leeft € 139 per maand, terwijl een Duitse dog die 9 jaar leeft € 285 per maand kost. Het is een eye-opener. Het houden van een grote hond kan elke maand hetzelfde kosten als twee kleine honden. In de maandkosten zijn de eenmalige kosten verrekend.

De aanschafkosten van een hond variëren enorm. Dit is met name afhankelijk van de verschillen in prijs voor een hond met of zonder stamboom, en of de hond afkomstig is uit een opvang (asiel) of van een fokker. De terugkerende kosten zijn vergelijkbaar. Uiteraard zullen er wel verschillen zijn in bijvoorbeeld terugkerende voerkosten bij een grote of kleine hond.