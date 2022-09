Fiod doet inval in huis Jumbo-topman

Politie en opsporingsdienst FIOD hebben een inval in een woning gedaan in het huis van Frits van Eerd, topman van supermarktketen Jumbo, meldt AD.

Een woordvoerder van de FIOD geeft aan dat inderdaad een inval is gedaan en dat dit op verzoek van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland is. Of het ook gaat om de woning van de Jumbo-topman willen zowel het OM als de FIOD niet bevestigen. Het OM zegt later vanochtend met meer informatie te komen.

Omroep Brabant meldt dat familieleden van Van Eerd al naar het huis zijn gekomen en dat ook een auto is doorzocht.