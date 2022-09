Gasprijs daalt, toch blijft de rekening stijgen

Nu Europa de gasvoorraden op peil heeft, wordt een verdere daling van de gasprijs verwacht. Goldman Sachs verwacht een halvering. De consument merkt er niets van. Integendeel: ,,De gasrekening wordt nóg hoger.''

Het AD legt uit hoe het zit. ,,We hebben de afgelopen maanden gas ingekocht voor heel hoge prijzen. Gas voor volgende week, volgende maand'', zegt Robert Portier van energiebedrijf Vattenfall. DPer 1 oktober verhoogt Vattenfall de prijzen dus weer. Een gemiddelde klant (2250 kWh stroom, 1200 kuub gas) gaat 75 euro per maand meer betalen, 250 in plaats van 175.



Rianne de Voogt van Eneco in het AD: ,,Er zitten zoveel onzekerheden in het verhaal van Goldman Sachs. Hoe wordt de winter? Wat gaat Poetin doen? En de prijzen dalen nu wel vergeleken met twee weken geleden, maar we zitten dan nog steeds op het niveau van begin augustus. Nog steeds heel hoog.''



Ook energie-expert Jilles van den Beukel van The Hague Centre of Strategic Studies waarschuwt voor optimisme. ,,Veel energieleveranciers passen hun tarief nu per drie maanden aan. Als de daling de komende maanden doorzet, zie je dat pas terug in je variabele tarief vanaf 1 januari. De pijn is nog niet voorbij. Alleen de toename van de prijsstijging zal minder zijn en dat is wel goed nieuws voor consumenten.''