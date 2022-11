Noorderlingen zijn bijna een kwart van hun inkomen kwijt aan energie

Groningers die in het aardbevingsgebied wonen, moeten leven met de gevolgen van de gaswinning. Na jaren van getouwtrek worden ze hier eindelijk voor gecompenseerd. Nu blijkt ook nog dat Noorderlingen een veel groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energiekosten dan andere Nederlanders.

Door de relatief grote en oude woningen en lage gemiddelde inkomens, zijn bewoners van Groningen (23,6 procent), Friesland (22,2 procent) en Drenthe (22,7 procent) bijna een kwart van hun inkomen kwijt aan energiekosten. In de Groningse gemeente Pekela is dat zelfs 28,3 procent. Na betaling van de energierekening houden zij gemiddeld nog 1666 euro per maand over. En dat terwijl er bij een energiequote van 10 procent al sprake is van zogeheten 'energiearmoede'.

Aan de andere kant van de schaal staat Amsterdam, waar gemiddeld 13,7 procent naar de gas- en stroomrekening gaat. Flevoland (15,4 procent) staat er het best op als je de provincies op een rijtje zet. Ook in Limburg (21,9 procent) is het voor veel mensen moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.