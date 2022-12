Gasprijzen lopen op door lagere temperaturen

De gasprijzen gaan dinsdag omhoog door kouder dan normaal weer in Noordwest-Europa. Daardoor worden de voorraden die voor de winter zijn aangelegd meer aangeboord. Ook de komende weken lijkt Europa gebukt te gaan onder koudere temperaturen die vanuit het oosten worden aangevoerd. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg de prijs van gas met zo'n 3 procent tot 138,50 euro per megawattuur. Vooralsnog kende Europa een relatief milde winter. De grotere vraag naar warmte raakt nu de gasvoorraden. Dat de gasprijzen alsnog niet veel harder oplopen heeft alles te maken met de buffers. De gasopslagplaatsen zitten nog altijd voor 91 procent vol, wat hoger is dan gebruikelijk rond deze tijd van het jaar. Ondertussen praten de landen van de Europese Unie over manieren om de schommelingen op de markt te verminderen, nadat de energierekeningen eerder dit jaar naar recordhoogtes stegen. Een aantal landen roept op tot een striktere beperking van de gaskosten. Nederland heeft voorgesteld een plafond in te stellen voor de prijs van gas dat wordt opgeslagen, waardoor de reservoirs volgend jaar kunnen worden aangevuld. De energieministers van de EU zullen de kwestie volgende week bespreken. De verwachting is dat het aanbod krap zal blijven, vooral voor de winter van 2023-2024. Daarmee zullen ook de hogere prijzen nog wel aanhouden, aldus een rapport van het Oxford Institute for Energy Studies. "Als een prijsplafond het moeilijker maakt om vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te brengen, kan dat de situatie nog verergeren", zo valt te lezen.