Musk is fan van paddo’s en MDMA

Elon Musk slaagt er in zichzelf en zijn speeltje Twitter dagelijks in de aandacht te houden. En vooral door activiteiten die de waarde van twitter (door hem gekocht voor 44 miljard) mogelijk zal wegvagen. Het werpt de vraag

Bekend is dat Musk een zwak heeft voor psychedelica. Volgens de NYT laat Musk graag een grafiek zien die beweert uit te leggen waarom 3,4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA) en psilocybine-paddenstoelen gezondere keuzes zijn dan alcohol.

Volgens de vriend van Musk gebruikt hij wel, maar voorzichtig en met mate.

"Ik denk dat mensen over het algemeen open moeten staan ​​voor psychedelica", zei Musk tijdens een interview in 2021. "Veel mensen die wetten maken, komen uit een ander tijdperk, dus ik denk dat als de nieuwe generatie aan de politieke macht komt, we meer ontvankelijkheid zullen zien voor de voordelen van psychedelica."

Musk beweert dat psychedelica zelfs beter kunnen zijn dan veelgebruikte medicijnen, zoals selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's), die vaak worden voorgeschreven om depressies te behandelen. "Ik heb met veel meer mensen gesproken die werden geholpen door psychedelica en ketamine dan door SSRI's en amfetaminen."

Het zou zijn koortsachtige gedrag van de afgelopen dagen kunnen verklaren.