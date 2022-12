Onderzoek: Nederlander het rijkst van inwoners Europese Unie

Nederlanders zijn met een gemiddeld vermogen van 176.510 euro het rijkst van de inwoners van de tien belangrijkste landen in de Europese Unie. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade op basis van een onderzoek onder die landen. Het gemiddelde vermogen per hoofd van de bevolking in Nederland lag per eind 2021 ruim 4,5 keer hoger dan in Portugal, het land dat het laagst scoorde. En was bijna dubbel zoveel als middenmoter Duitsland. Allianz Trade heeft daarbij gekeken naar het spaargeld, beleggingen en het pensioengeld. De waarde van andere bezittingen zoals bijvoorbeeld huizen en ook de hypotheekschulden zijn buiten de berekeningen gelaten. "We hebben voor de belangrijkste EU-landen onderzocht wat er de afgelopen tien jaar met het gemiddelde financiële vermogen is gebeurd van particulieren", legt Johan Geeroms, directeur risicobeheer Benelux van Allianz Trade, uit. Volgens Geeroms is het vermogen in Nederland de afgelopen tien jaar ook het hardst gestegen, namelijk met gemiddeld 7230 euro per jaar. Het vermogen kan volgens Geeroms op verschillende manieren groeien. "De rente was natuurlijk lange tijd nagenoeg nul, maar als mensen flink spaargeld opzij blijven zetten kan het spaarvermogen toch behoorlijk groeien." De hoogste beleggingsrendementen Duitsland is volgens hem daarvan een goed voorbeeld. Tussen 2012 en 2021 spaarden Duitse huishoudens het hoogste gemiddelde bedrag van 2900 euro per jaar. Ook huishoudens in Nederland, Frankrijk en België spaarden bovengemiddeld. Onderaan staan de huishoudens in Italië, Spanje en Portugal. Landen waar veel wordt belegd, hebben de afgelopen jaren geprofiteerd van de mooie rendementen. Nederland is daarvan een goed voorbeeld en heeft samen met Finland veruit de hoogste beleggingsrendementen gehaald. Voor de toekomst ziet de vermogensgroei voor particulieren er volgens Geeroms aanzienlijk slechter uit. De hard opgelopen inflatie hakt er namelijk flink in. In 2021 daalde het gemiddelde totaalrendement met 60 procent en voor 2022 zal het nog slechter zijn. "Voor 2023 mag je een verbetering verwachten, maar met een jaarlijkse inflatie van ongeveer 5 procent blijven rendementen zeer waarschijnlijk in het rood."