Superhandig: op deze site check je waar je boodschappen het goedkoopst zijn

Zeker met de kerstinkopen voor de deur loont het de moeite om de prijzen van supermarkten te vergelijken: mogelijk koop je drank het beste bij de Jumbo, maar het brood bij de AH. En waar is de kalkoen het gunstigst geprijsd? Daarvoor ga je naar checkjebon.nl.

Er komen soms verrassende dingen uit. Zo betaal je voor carpaccio bij de Aldi en de Plus 2,99 euro en bij de Dirk maar 1,99 euro. Bij Hoogvliet heb je scones voor 1,89 euro, terwijl ze bij Dirk 2,59 euro kosten.

De site is een hobbyproject van Sjoerd van der Hoorn, schrijft RTL Nieuws. "Mijn vriendin deed altijd boodschappen bij Jumbo", zegt hij tegen Editie NL. "Maar dat was toch twee minuten rijden terwijl er een Dirk vlak om de hoek zit. We zijn toen de kassabonnen gaan vergelijken en toen bleek de Dirk ook nog eens een tientje goedkoper te zijn."

De site werkt niet helemaal perfect: soms wordt een vers wit stokbrood vergeleken met een afbakstokbrood met kruidenboter, maar volgens de maker geldt: hoe specifieker het product dat je invoert, hoe nauwkeuriger het resultaat. En je kunt bijvoorbeeld ook je hele kassabon scannen. Dan krijg je te zien in welke supermarkt het totaalbedrag het laagst is.

Het voorbeeld op de site met onder meer melk, kip, bananen en soep in het boodschappenmandje toont aan hoe groot de verschillen zijn. De in totaal elf producten kosten bij de Dirk 17,38 euro en bij de Jumbo 25,89 euro.