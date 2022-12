Nederlandse leaserijders willen geen Tesla

De zakelijke rijder laat de Tesla steeds vaker links liggen. In plaats daarvan kiezen automobilisten liever voor traditionele automerken die ook een elektrisch model in hun portfolio hebben. Dat zeggen diverse vertegenwoordigers uit de leasesector in het FD.

'Het aanbod wordt groter en groter, want steeds meer automerken gaan voor volledig elektrisch. Dat zien wij ook in de meest gekozen elektrische personenauto’s bij Athlon in 2022'. Dat waren dit jaar de Polestar 2 en de Skoda Enyaq IV, gevolgd door Tesla Model 3, aldus Van den Hoogen.

Dat Tesla in de autoleasemarkt niet meer de meest begeerde batterijwagen is, wordt ondersteund door autoregistratiecijfers die brancheorganisaties Bovag en RAI Vereniging samen met dataprovider RDC maandelijks bijhouden.

In de eerste elf maanden van dit jaar werden in Nederland slechts 2131 Tesla's geregistreerd, waarmee Tesla een dozijn concurrenten voor zich moest dulden. In 2019 werden nog bijna 31.000 Tesla's geregistreerd, een record dat Tesla sindsdien niet meer heeft geëvenaard. Van het marktaandeel van zo'n 40% dat Tesla ooit had, is nog geen 4% over.