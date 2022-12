Hier staat de goedkoopste benzinepomp van Nederland

De prijzen aan de pomp zijn weer enigszins genormaliseerd. Toch mag je nog genoeg betalen voor een volle tank. Behalve als je naar Zeeland rijdt naar de gebroeders Mangnus in Kapellebrug. Daar kost een liter benzine met 1,9535 euro gemiddeld over 2022 het minst.

De Flevolanders waren het duurste uit het afgelopen jaar. In hun provincie betaalde je voor een liter Euro95 gemiddeld 2,0214 euro, blijkt uit onderzoek van MultiTankcard onder ruim 4000 benzinepompen in het land. Na Zeeland is een volle tank het goedkoopst in Overijssel met 1,960 euro per liter, gevolgd door Groningen, waar een liter Euro95 1,961 euro kost.

De Zeeuwse broers Danny, Eddy en Eric Mangnus zijn in ieder geval blij met de Slim Tanken Award. "Het is natuurlijk prachtig dat je de goedkoopste bent, daar zijn we geweldig trots op. We wilden gewoon de voordeligste pomp in de omgeving hier te zijn en volgen daarom vooral de Belgische markt. We waren dan ook vooral verbaasd dat dit uiteindelijk resulteert in dat we de goedkoopste van Nederland zijn”, zegt Danny Mangnus in De Telegraaf.