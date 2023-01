Eerste krimp Nederlandse industrie in ruim anderhalf jaar

De Nederlandse industrie is in november voor het eerst in ruim anderhalf jaar gekrompen. Het hardst daalde de productie in de chemische industrie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Industriebedrijven produceerden afgelopen november 0,2 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het was de eerste keer sinds februari 2021 dat de productie daalde op jaarbasis. Vergeleken met een maand eerder kromp de industrie 2 procent. Niet in alle branches van de industrie was er sprake van minder productie. Zo groeiden bedrijven die machines maken, installeren of repareren nog hard. De helft van de industriebranches kromp, meldt het CBS. Ondernemers in de industrie zijn in december wat optimistischer geworden. Ze zijn vooral positiever over de hoeveelheid werk in de nabije toekomst. Daarbij speelt mee dat ondernemers in de Duitse industrie, die een belangrijke afzetmarkt vormen voor Nederlandse bedrijven, minder somber zijn dan eerder.