Zoveel minder gas is Europa gaan verbruiken

We kunnen het wel: sinds de oorlog met Oekraïne begon, zijn Europeanen 20 procent minder gas gaan verbruiken, een nog grotere reductie dan het doel van 15 procent.

Dat blijkt uit cijfers van Eurostat over de gasconsumptie van de 27 EU-landen tussen augustus en november vorig jaar, vergeleken met het gemiddelde over 2017-2021.

In 18 van de 27 landen is het doel van 15 procent minder gasverbruik gehaald. In Duitsland daalde het verbruik met 20 procent, in Finland zelfs met meer dan 50 procent.

In Letland en Litouwen wisten ze de afhankelijkheid van buurland Rusland eveneens flink te verminderen met een reductie van het gasverbruik van ruim 40 procent. Nederland volgt daarna: wij hebben onze gasconsumptie met meer dan 30 procent omlaag weten te brengen, blijkt uit onderstaand kaartje.