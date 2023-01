Huizenverkoop in het Gooi het hardst gedaald

De verkoop van huizen koelt nergens zo snel af als in het Gooi, constateert het FD op basis van de jongste NVM-cijfers.

Vergeleken met een jaar eerder verkochten makelaars in het Gooi in het vierde kwartaal een kwart minder woningen. Landelijk daalde het aantal huizentransacties ook, maar met een min van nog geen 8% minder fors.

'Qua betaalbaarheid is het wel verklaarbaar dat duurdere huizen de hardste klappen krijgen', zegt Dennis Pel, voorzitter van makelaarsvereniging NVM in Gooi en Vechtstreek tegen het FD. In Nederland werden in het vierde kwartaal 40% minder woningen van meer dan € 1 miljoen verkocht in het vierde kwartaal dan een jaar eerder.