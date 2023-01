Stella Fietsen in grote nood

E-bike gigant Stella verkeert in financiële nood. In de coronatijd is het bedrijf snel gegroeid. Maar de vraag naar nieuwe elektrische fietsen in na Corona sterk gedaald en nu zit het bedrijf met teveel onverkochte fietsen en is het bedrijf op zoek naar nieuw geld en naar nieuw management, schrijft het FD.

De problemen bij de onderneming uit Nunspeet zijn ontstaan doordat de vraag naar fietsen tijdens de coronacrisis snel toenam, maar Stella net als andere bedrijven tegelijkertijd te kampen had met toeleveringsproblemen. Om die problemen het hoofd te bieden bouwde het bedrijf grote voorraden aan fietsen en onderdelen op. Daar ging veel geld aan op dat niet werd terugverdiend toen vorig jaar de vraag naar e-bikes inzakte.

Nieuw geld en nieuw management moet Stelle redden. De financieel bestuurder en het hoofd marketing zijn al weggegaan, en het hoofd assemblage en van IT-zaken vertrekken nog in het eerste kwartaal van dit jaar. Mede-oprichter en aandeelhouder Wilco van de Kamp stopt als bestuurder. De directie wordt aangevuld met een ervaren crisismanager, die de herstructurering moet helpen vormgeven.