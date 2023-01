Meer dan 200 extreem rijken eisen op wereldtop in Davos: ‘Alstublieft, belast ons méér!’

Een bijzondere oproep van een groep rijkaards op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. 205 miljonairs en miljardairs vragen om méér vermogensbelasting: “Belast ons, de ultrarijken, nú om extreme ongelijkheid aan te pakken”, schrijven ze.

Onder de vermogenden zijn onder meer Abigail Disney, een van de erfgenamen van Disney, en acteur Mark Ruffalo, die The Hulk speelde. Ook de Nederlandse rijkelui Peter Groenen, Peter Leest en Maarten Meijnen hebben zich aangesloten bij de groep.

“Het gebrek aan actie is zorgwekkend. Dat jullie internationale samenwerkingen bespreken, is zinloos als de oorzaak van de enorme verdeeldheid niet bestreden wordt”, schrijven de ultrarijken. “De rijkdom van de allerrijksten is in de afgelopen vijf decennia alleen maar omhooggegaan en de laatste jaren ging dat in sneltreinvaart. De oplossing hiervoor is voor iedereen kraakhelder: belast de extreem rijken meer.”

Oxfam Novib kwam al eerder tot dezelfde conclusie. Het vermogen van alle miljardairs groeit volgens hen met zo'n 2,5 miljard euro per dag, terwijl 820 miljoen mensen honger lijden en lonen niet voldoende worden gecompenseerd voor de inflatie. Deze schandalige trend, die al decennialang samenlevingen ontwricht moet zo snel mogelijk een halt toe worden geroepen.

In Nederland bezit de rijkste 1 procent meer dan een kwart van alle vermogen. Deze groep betaalt relatief veel minder belasting dan de rest van Nederland omdat het belastingstelsel oneerlijk is opgezet. Het kabinet zei afgelopen zomer hier verandering in te willen brengen. Het is zaak om de machthebbers in Den Haag aan deze belofte te houden.