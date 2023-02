Elon Musk niet aansprakelijk voor verliezen na Tesla-tweets

Elon Musk heeft investeerders niet misleid toen hij in 2018 op Twitter meldde dat hij van plan was zijn autobedrijf Tesla van de beurs te halen. Dat heeft de jury vrijdag bepaald in de zaak die beleggers tegen hem hadden aangespannen. De investeerders beweren dat de tweet van Musk hen miljarden heeft gekost. Zij noemen de mededeling van de Tesla-topman op het sociale medium vals en misleidend. Tijdens de zaak beargumenteerde de advocaat van Musk dat de tweet dan wel "overhaast" was, maar "onweerlegbaar waar". Musk beweerde daarin namelijk dat hij overwoog Tesla van de beurs te halen, wat ook het geval zou zijn geweest. De tweet van Musk zorgde destijds voor flinke koersbewegingen van Tesla en de Amerikaanse beurswaakhond SEC beschuldigde hem van fraude. Musk en Tesla sloten eerder al een schikking met de SEC van 40 miljoen dollar en hij trad af als voorzitter van het bedrijf voor een periode van drie jaar. Ook Musk zelf moest afgelopen maand getuigen in de rechtszaak. Hij stelde daarbij onder meer dat hij de tweet had gepubliceerd omdat hij wil dat kleinere aandeelhouders evenveel informatie hebben als grote investeerders, die op de hoogte waren van een potentiële deal. Hij erkende wel dat op het moment dat hij de informatie deelde er formeel nog niets geregeld was voor het plan. Ook zei hij dat zijn tweets niet altijd het effect hebben op het aandeel Tesla dat hij verwacht: "Dat ik iets op Twitter deel betekent nog niet dat mensen dat geloven en er naar handelen", aldus de zakenman.