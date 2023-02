De gezondheidszorg is het duurst in de VS, maar Nederland staat ook hoog op de lijst

In de Verenigde Staten is de gezondheidszorg het duurst en daarna volgt heel lang niks. Maar Nederland hoort wel bij de overige westerse landen waar de zorgkosten het hoogst zijn.

In de Verenigde Staten kost de zorg meer dan 12.000 dollar per inwoner, oftewel een kleine 11.500 euro. Daarna volgt Duitsland, waar voor 40 procent minder, de zorg een stuk beter geregeld is. Op plaats drie en vier staan Zwitserland en Noorwegen, twee peperdure landen.

En op plek vijf vinden we Nederland al terug. Ter vergelijking: België staat pas op de veertiende plaats, blijkt uit cijfers van de OESO, een samenwerkingsverband van westerse landen.

