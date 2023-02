AI regeert bij Bunq-bank: Rekening MS-patiënt maand geblokkeerd, stamcelbehandeling op losse schroeven

De controle van banken op witwassen slaat door en daar hebben onschuldige klanten last van. Zeker bij prijsvechter Bunq, die de klantenservice volledig geautomatiseerd heeft. De kunstmatige intelligentie maakt er een potje van en drijft mensen tot wanhoop.

Dit overkwam MS-patiënt Paul van Donk, die al bijna 20.000 euro had ingezameld voor een experimentele stamcelbehandeling in het buitenland, die niet door verzekeraars wordt vergoed. De AI-algoritmen van Bunq labelden de crowdfund-betalingen als 'ongebruikelijk', sloten automatisch zijn rekening, blokkeerden de tegoeden en waren daarna niet te vermurwen via de chat en mail. De 'Bunq bot' genaamd Danny vertelde in het Engels dat de beslissing 'helaas' definitief was. 'Bedankt voor je begrip! Nog een fijne dag!', kreeg Van Donk tot slot nog te horen.

Dystopisch verhaal

Van Donk (49) lijdt aan de zenuwaandoening multiple sclerose. “Ik ben langzaam invalide aan het raken. Ik loop inmiddels met een stok en zit veel in een rolstoel, waarmee ik me door het huis beweeg. Ik kom niet vaak meer buiten.” Hij heeft zijn hoop gevestigd op stamceltherapie. “Dat is veelbelovend, maar wordt in Nederland nog maar op kleine schaal toegepast, het wordt ook maar voor een kleine groep patiënten vergoed”, aldus de patiënt in gesprek met AD.

Hij kwam uiteindelijk in India uit, waar hij in april behandeld kan worden. Maar dat kost wel 40.000 euro, wat niet wordt vergoed, dus startte hij een crowdfundingsactie, gekoppeld aan een Bunq-rekening. Er werd gul gedoneerd, maar dat stopte opeens na een bericht van Bunq: 'We hebben onlangs een ongebruikelijke activiteit op je Bunq-rekening gedetecteerd', schrijven zij. De bank heeft 'gegronde redenen om te concluderen' dat de transacties in strijd zijn met de algemene voorwaarden. De rekening wordt gesloten en het geld wordt voor vier maanden geblokkeerd. ‘Dit besluit is definitief’, staat er.

Geen 'echt mens' te vinden

Van Donk is met stomheid geslagen en krijgt een maand lang geen 'echt mens' te spreken om dit onrecht te rectificeren. “Ze hebben niet eens een telefoonnummer (alleen een noodnummer om je pas te blokkeren) en lieten niks van zich horen.” Dan krijgt hij 'opeens' een telefoontje dat de rekening is vrijgegeven. Hij krijgt nog een sneer na dat donaties niet op een privérekening thuishoren, maar op een zakelijke rekening. “We hebben bij de rekeningaanvraag nota bene aangegeven dat het om crowdfunding ging. En dan nog: zoiets kun je toch ook anders oplossen?”