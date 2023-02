Verlies KLM in laatste kwartaal door problemen op Schiphol

KLM heeft in het laatste kwartaal van afgelopen jaar verlies geleden. De luchtvaartmaatschappij werd opnieuw voor 170 miljoen euro geraakt door de beperkingen die op Schiphol golden. Die tegenvaller, in combinatie met de veel minder drukke herfstperiode, zorgde ervoor dat er een klein verlies de boeken inging. Ook waren er een paar afschrijvingen die in de laatste periode ingeboekt werden.

Over heel 2022 schreef KLM wel zwarte cijfers. Het bedrijf veerde sterk op na twee moeilijke coronajaren en ondanks het nodige gedoe op Schiphol, waar al sinds de zomer reisbeperkingen gelden. De omzet van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij kwam uit op 10,7 miljard euro, wat in de buurt komt van de prestaties van 2019, het laatste jaar voor corona. De capaciteit van KLM is nog altijd aanzienlijk lager dan voor corona, maar dat leidde ook tot gestegen ticketprijzen en daarmee werd veel gecompenseerd. De operationele winst kwam uit op 706 miljoen euro.

Bij zusterbedrijf Air France duurde het langer voordat er winst werd geboekt, maar de Franse luchtvaartmaatschappij is nu ook op stoom geraakt. De winstmarge werd opgekrikt en op een omzet van 16,3 miljard euro boekte die luchtvaartmaatschappij een operationele winst van 483 miljoen euro. Heel Air France-KLM, waar ook Transavia toe behoort, zette een winst van 744 miljoen euro in de boeken.

Minder personeel

Transavia breidde zijn capaciteit afgelopen jaar snel uit. De prijsvechter, die naast een Nederlandse ook een Franse tak heeft en zich nadrukkelijk op de Belgische markt roert, heeft dan ook al enige tijd meer stoelen beschikbaar dan voor corona en vliegt ook naar meer bestemmingen. Maar de uitbreiding kost ook geld en dat drukt nu nog enigszins op de resultaten.

Voor het gehele concern was de winstmarge nu hoger dan voor corona en vergelijkbaar met andere Europese luchtvaartconcerns waar het voor corona nog op achterliep. Dat komt onder meer doordat zowel Air France als KLM met minder personeel werkt. Tegelijkertijd is het concern bezig om de winstmarge nog verder op te voeren. Dat kan als de vliegtuigen weer voller komen te zitten. De businessclass en andere premium-tickets worden meer verkocht dan in 2019. Maar in de economyclass zitten de vliegtuigen nog niet zo vol.

Maar tegelijkertijd verbeterde ook de financiële positie van het Frans-Nederlandse concern. De schuldenlast werd in het afgelopen jaar rap teruggebracht. Dat biedt ook weer ruimte voor investeringen, zoals in nieuwere vliegtuigen.