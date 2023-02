Heijmans verkoopt minder woningen door afkoeling huizenmarkt

Het grote bouwconcern Heijmans heeft afgelopen jaar minder nieuwe woningen opgeleverd door de recente afkoeling van de huizenmarkt. Toch blijft topman Ton Hillen erop vertrouwen dat het tij op een gegeven moment weer keert. "Gezien de onverminderd hoge vraag naar woningen blijft het perspectief voor de woningmarkt op de middellange termijn positief", zegt hij bij de presentatie van de jaarcijfers van Heijmans.

Een jaar geleden was de huizenmarkt nog oververhit en gingen de huizenprijzen hard omhoog. Maar in de zomer zette een prijsdaling in toen de hypotheekrentes snel begonnen op te lopen. Daarbij werden huizenzoekers terughoudender vanwege de fors toegenomen energielasten sinds de oorlog in Oekraïne.

Uiteindelijk slaagde Heijmans erin om vorig jaar 1811 woningen te verkopen. Dat waren er een jaar eerder nog 2682. Vooral de verkoop aan particulieren liep terug. Het zakelijke segment inclusief de huizen voor woningbouwcorporaties bleef wel op niveau.

Lichte omzetgroei

Heijmans is in meerdere takken van de bouw actief en zag zijn totale omzet wel licht stijgen naar 1,8 miljard euro. De nettowinst bedroeg 60 miljoen euro, waar een jaar eerder nog 50 miljoen euro winst overbleef. Daarbij dikte het orderboek met 300 miljoen euro aan tot 2,4 miljard euro. Hillen vindt dat Heijmans zich met deze cijfers "wendbaar" heeft getoond en voor 2023 rekent hij weer op lichte omzetgroei.

"Nog maar amper had Nederland de coronamaatregelen van zich afgeschud of we kregen te maken met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De impact daarvan laat zich nog steeds voelen", zegt hij. "Later in het jaar werd de bouwsector in het stikstofdossier geconfronteerd met het schrappen van de bouwvrijstelling door de Raad van State. Door een gedegen voorbereiding wisten wij de negatieve consequenties van deze uitspraak op Heijmans tot een minimum te beperken."