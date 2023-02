Groenteprijzen schieten omhoog door Zuid-Europese kou en hoge energierekening

Misschien is het je al wel opgevallen: de groenteafdeling in de supermarkt ligt er maar belabberd bij. Door kou in Zuid-Europa komt er daar minder groente vandaan. En de hoge gasrekening zorgt voor lege kassen in het noorden.

Er is in heel Europa momenteel een tekort aan tomaat, paprika, komkommer, aubergine, bloemkool, spitskool en ijsbergsla. Deze groenten groeiden in Zuid-Europa een stuk langzamer dan normaal omdat het er relatief koud was. En de Nederlandse kassen bieden ook geen oplossing, omdat daar vanwege de dure energie veel minder in geteeld wordt.

Afhankelijk van import

Eigenaar van een groente- en fruitbedrijf Wim van Geest ziet de tekorten. "In deze tijd van het jaar zijn we altijd afhankelijker van import. Dan komen de tomaten uit Spanje, Portugal en Marokko. Maar daar was het koud, en dus is er veel minder aanvoer”, vertelt hij in De Telegraaf.

Jacco Vooijs, bestuurder van de Westlandse afdeling van Glastuinbouw Nederland, zei eerder al tegen de krant dat 'we weer ouderwets naar de negen-maandenteelt gaan.’ In de drie wintermaanden halen we dan enkel tomaten uit Zuid-Europa. "Niet te hopen dat er een hagelbui valt in Spanje, want dan hebben we geen tomaten meer.”

Dure bloemkolen

Nu is het weer daar beter, maar het duurt even voor de groenten rijp zijn. "Ondertussen sluit Marokko de grenzen voor de export van tomaten, omdat ze zelf niet genoeg hebben", zegt Van Geest, die inmiddels tomaten uit Turkije haalt.

In de winkels zie je hier en daar bordjes bij de groenterekken, waarop staat dat er tekorten zijn. Ook is er een duidelijke prijsstijging. Een bloemkool kostte bijvoorbeeld een jaar geleden nog 1,75 euro per stuk. Bij AH, Dirk en Jumbo betaal je inmiddels 2,99 euro. Een paprika kostte vorig jaar nog 0,65 euro, nu gemiddeld 1,39 euro en voor een kilo tomaten moet je nu 4 euro betalen, een jaar geleden nog maar 2,76 euro.