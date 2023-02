Duitse economie krimpt harder dan verwacht, recessie op de loer

De Duitse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar sterker gekrompen dan verwacht. Dat meldt het federale statistiekbureau Destatis vrijdag bij de publicatie van de definitieve cijfers. In de voorlopige cijfers werd uitgegaan van een krimp van 0,2 procent ten opzichte van het derde kwartaal; dat blijkt nu 0,4 procent te zijn. Daarmee neemt de kans op een recessie toe.

De grootste economie van de eurozone kampte in het laatste kwartaal van 2022 onder meer met een terugval van de consumentenbestedingen, na drie kwartalen van groei. Zo groeide de economie tussen het tweede en derde kwartaal nog met 0,5 procent. Op jaarbasis was wel groei te zien, van 0,9 procent. Maar ook hier waren de verwachtingen hoger, gerekend werd op een stijging van 1,1 procent. Economen voorspellen voor dit kwartaal opnieuw een negatief resultaat, waardoor de economie in een recessie zou belanden.

Duitse consumenten keken juist nog met vertrouwen uit naar maart, meldt marktonderzoeker GfK. In een enquête gaven respondenten aan meer vertrouwen te hebben in hun inkomensvooruitzichten en de economie. Ook leken zij meer geneigd om grotere aankopen te doen dan een maand eerder. Wel bleef het consumentenvertrouwen op een laag niveau, aldus GfK.

Verder werd vrijdag bekend dat Duitsland vorig jaar meer geld heeft uitgegeven dan het heeft binnengehaald. Het begrotingstekort kwam uit op 2,6 procent, wat neerkomt op zo’n 101 miljard euro. Vooral de miljardensteun om de energiecrisis te beteugelen drukte op de federale begroting.