NYT: opnieuw ontslagen bij Twitter

Twitter heeft volgens de Amerikaanse krant The New York Times opnieuw minstens 200 werknemers ontslagen. Het gaat om zo'n 10 procent van de 2300 mensen die volgens Twitter-eigenaar Elon Musk begin dit jaar nog voor het socialemediabedrijf werkten. Het is volgens The New York Times de nieuwste ontslagronde binnen het bedrijf sinds Musk, miljardair en ook topman van elektrische-autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, Twitter in oktober voor 44 miljard dollar overnam. Kort daarna reorganiseerde hij het bedrijf, waarbij hij toen al ongeveer de helft van het personeel ontsloeg. Twitter heeft nog niet gereageerd op het nieuws, ondanks een verzoek om commentaar van persbureau Reuters.